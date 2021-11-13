Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok savunma: "Polis olduğunu bilmiyordum" - Haberler
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Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok savunma: "Polis olduğunu bilmiyordum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok savunma:

Balıkesir'in Havran ilçesinde operasyona giden Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5"i kadın 14 kişi çevik polis koridorunda adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde operasyona giden Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5"i kadın 14 kişi çevik polis koridorunda adliyeye sevk edildi.

Polisi şehit ettiği ileri sürülen Devrim E. ve diğer şüphelilerden Fahreddin K., adliye girişinde basın mensuplarına, "Pişmanım abi, bilerek yapmadım. Evimde çocuklarımla oturuyordum. 2 tane silahlı kişi geldi. Polis olduğunu bilmiyordum. Hasımlarından bir geldi sandım. Ben polise mermi sıkacak değilim. Ben memuruma sıkmam valla abi, hain değilim. 7 yaşında 9 yaşında çocuklarım var benim" dedi.

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