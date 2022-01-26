Çatından düşen kar kütlesinden kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında
AA, Aydın Arık - Güncel
Bingöl'de bir kişinin çatından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir kişinin çatından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Emrullah Kalkan, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki Sebze Hali'nde bir iş yerine girdiği anda çatından kar kütlesi düştü.
İş yerine girmeyi başaran Kalkan, son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri