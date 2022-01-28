SİVAS (İHA) - Çatılarda oluşan buz sarkıtları tek tek temizleniyor

SİVAS - Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Tehlike oluşturan buz sarkıtları Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. ı Sivas Belediyesi İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler olası kazaları önlemek için dev buz sarkıtlarını kırarak temizliyor.