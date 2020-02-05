Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu
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Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar sokakta yürüyen vatandaşların üzerine düştü.

05.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:01
Çatıdan kopan parçalar 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar sokakta yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Olayda 1 şahıs kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Denizli'de saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca adeta kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 km'ye yaklaşan lodos Pamukkale ilçesi 'ndaki binaların çatılarından kopan parçalar ve tuğlalar sokaktan geçen vatandaşların üzerine düştü. Sokakta bulunan vatandaşlardan 51 yaşındaki Abdullah Kavak kafasına düşen tuğlalar sebebiyle yaralandı. Olay yerindeki diğer vatandaşların ihbarları üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak'ın durumunun ciddiyetinin koruduğu belirtildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


Diğer yandan bulvardaki tabelalar da rüzgar nedeniyle devrildi. Bazı tabelaların devrildikleri yerden sokaklara uçma tehlikesine karşın polis tarafından güvenlik önlemi alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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