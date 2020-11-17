Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı
17.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:17
Batman'da anahtarını unutan genç kız, çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek istedi. Dengesini kaybeden genç kız park halindeki aracın üzerine düşerek yaralandı.
Batman'da Pınarbaşı Mahallesi 2202 Sokak'ta 2 katlı binanın son katında oturan 17 yaşındaki Tülay Sülün, evde anahtarı unutunca çatıdan beline bağladığı iple balkona inmeye çalıştı.
ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Dengesini kaybeden Sülün, park halindeki aracın üzerine düşerek yaralandı. Sülün, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırdı.
ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Park halindeki aracın arka camının kırıldığı, tavanının da çöktüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık