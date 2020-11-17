Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı
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Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı

17.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:17
Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı

Batman'da anahtarını unutan genç kız, çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek istedi. Dengesini kaybeden genç kız park halindeki aracın üzerine düşerek yaralandı.

Batman'da Pınarbaşı Mahallesi 2202 Sokak'ta 2 katlı binanın son katında oturan 17 yaşındaki Tülay Sülün, evde anahtarı unutunca çatıdan beline bağladığı iple balkona inmeye çalıştı.

ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Dengesini kaybeden Sülün, park halindeki aracın üzerine düşerek yaralandı. Sülün, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırdı.

ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Park halindeki aracın arka camının kırıldığı, tavanının da çöktüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 22:16:43. #1.14#
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