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Çatıda temizlik yaparken böyle düştü

Çatıda temizlik yaparken böyle düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çatıda temizlik yapan belediyenin temizlik işçisi yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çatıda temizlik yapan belediyenin temizlik işçisi yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi, Saat Meydanı Pasajı'nda meydana geldi. Pasaj içerisinde bulunan çatıda temizlik yapan belediye temizlik işçisi Yusuf Karaoğlan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten esnafın gözleri önünde yere düştü. Temizlik işçisinin yardımına çevredeki esnaf koştu. Yusuf Karaoğlan, çağrılan 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Vücudunda kırık oluşan işçinin ameliyat edildiği belirtildi.

Pasaj içerisinde uzun yıllardır esnaflık yapan Bestami Özen, "Belediye çalışanı kardeşimiz çatıda temizlik yaptığı sırada şeffaf kaplama malzemesinin üzerinde iken dengesini kaybederek aniden ayaklarının üzerine önümüze düştü. Olay tam gözümüzün önünde oldu. Hemen biz koştuk müdahale ettik. Sağlık ekiplerini haber verdik, yaralı arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Aldığımız bilgilere göre de hayati bir tehlikesinin olmadığını. Vücudunda meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olacağını öğrendik. Kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi. - HATAY

Çatıda temizlik yaparken böyle düştü

Çatıda temizlik yaparken böyle düştü

Çatıda temizlik yaparken böyle düştü

Çatıda temizlik yaparken böyle düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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