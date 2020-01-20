Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AFYONKARAHİSAR'da, iki katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

20.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:24
Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AFYONKARAHİSAR'da, iki katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

ilçesinde saat 15.30 sıralarında iki katlı binanın çatısına çıkan kedinin inemediğini görenler, durumu Şuhut Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen , merdivenle çatıya ulaştı. ekiplerini gören kedi başta ürktü. Daha sonra ekipler kediyi mama vererek sakinleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kaldırım üzerine bırakılan kedi koşarak uzaklaştı. Mahalleli itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA
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