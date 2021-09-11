Çatı yangını korkuttu

Sivas'ta iki katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 16.00 sıralarında Karşıya mahallesinde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede etkisini artırdı. Dumanları gören vatandaşlar ise itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevler alt katlara sıçramadan söndürdü. Çatı yangını paniğe sebep olurken vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS