Çatı yangını korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatı yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatı yangını korkuttu

Sivas'ta iki katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Sivas'ta iki katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 16.00 sıralarında Karşıya mahallesinde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede etkisini artırdı. Dumanları gören vatandaşlar ise itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevler alt katlara sıçramadan söndürdü. Çatı yangını paniğe sebep olurken vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Karısını yatak odasında rehin alan şahıstan ilginç sözler: Zihnimi birileri yönlendiriyor

Karısını yatak odasında rehin alan şahıstan ilginç sözler: Zihnimi birileri yönlendiriyor

 Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada

Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada

 Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı

Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Düm Tek Tek Derya Baykal
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çatı yangını korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 17:22:22. #1.17#