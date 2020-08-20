Çatı Katı Aşk 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çatı Katı Aşk 7. bölüm izle!
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Çatı Katı Aşk 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çatı Katı Aşk 7. bölüm izle!

Çatı Katı Aşk dizisi 7. bölüm ile 20 Ağustos Perşembe günü izleyenin karşısına çıktı. Romantik dizinin 8. bölüm fragmanı ise araştırılıyor. Son bölümde Ateş, Ayşen'e aşkını ilan etmişti. Yasemin-Demir cephesinde ise, durumlar karışık. Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

Çatı Katı Aşk 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çatı Katı Aşk 7. bölüm izle!
20.08.2020 23:22 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:25

Kanal D'nin sevilen dizisi Çatı Katı Aşk, 7. son bölüm ile Perşembe akşamı seyirciyi ekrana kilitledi. Aşkını kanıtlamak adına Ayşen'in peşinden ayrılmayan Ateş'in çabası karşılık bulacak mı? Demir'in etrafında dönen Sevda ise Yasemin'i pes ettirmiştir. İşte, Çatı Katı Aşk dizisi fragmanı ve son bölümü...

Çatı Katı Aşk son bölüm izle...

ÇATI KATI AŞK 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz gibi isimlerin başrolde bulunduğu sevilen dizi Çatı Katı Aşk dizisinin 7. bölümü izleyenin beğenisine sunulmuştu. Heyecanın dorukta olduğu dizinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı.

Çatı Katı Aşk 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çatı Katı Aşk 7. bölüm izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen, Ateş'in kendisini öpmesinin şokunu yaşamaya devam ediyor. Ona bağlanmamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Kendisi de Ateş'e olan duygularının farkındadır; ama, güvenemediği Ateş'ten uzak durmaya da kararlıdır. Ateş ise Ayşen'e, öpmesinin nedenini kendisine olan aşkı olduğunu söylüyor. Peşinden bir dakika ayrılmayan Ateş, aşkını Ayşen'e ispatlamaya çalışıyor.

Çatı Katı Aşk 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çatı Katı Aşk 7. bölüm izle!

Yasemin-Demir cephesinde ise, durumlar biraz karışık. Demir'in etrafında dört dönen Sevda, Yasemin'i yıldırmayı başarıyor. Yasemin, Demir için savaşamayacağını anlayınca gitmeye karar veriyor. Onu Demir'in "Gitme" demesi umudunu tekrar yeşertiyor.

Çatı Katı Aşk 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çatı Katı Aşk 7. bölüm izle!

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Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı izle! Çatı Katı Aşk son bölüm izle
Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı izle! Çatı Katı Aşk son bölüm izle
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