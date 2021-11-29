Son dakika haberleri... Ordu'da heyelan anı kameraya yansıdı

ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, AA muhabirine, Devik Mahallesi'nde Fatsa-Aybastı kara yolunun 32. kilometresinde çatlak oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Karayolları ekiplerince yolda önlem alındığını belirten Türe, "Önlem alınması sayesinde herhangi bir can kaybı yok. Yolun alt tarafı uçurum, yaklaşık 300-400 metrelik bir mesafe var. Allah göstermesin, alt tarafta tarım işçileri de olabilirdi. Allah'tan can kaybı olmadı. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Türe, olayda muhtarın, Karayolları ve jandarma ekiplerinin duyarlılık gösterdiğini dile getirerek, Çatalpınar Belediyesi ve Karayolları ekiplerince yolun diğer tarafında genişletme çalışması yapılarak ulaşıma açıldığını kaydetti.

Bölgedekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde heyelan anı yer alıyor.