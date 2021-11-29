Çatalca Serbest Bölge'de saat kulesi yıkıldı (2)

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da öğleden sonra hızını artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı koptu

Öğle saatlerinden sonra hızını daha da artıran rüzgarın etkisiyle Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görülürken, bazı sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.

Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı. Üsküdar Bosna Bulvarı'nda da devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Teleferik ve Deniz Otobüsleri seferlerinde iptaller oldu

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Şehir Hatları da Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.

AA / Vatandaş Videosu - Son Dakika Haberleri

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