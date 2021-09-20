ÇATALCA'MIZDAN KASTAMONU'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ - Haberler
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ÇATALCA'MIZDAN KASTAMONU'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Habermetre - Haberler | Toplum
ÇATALCA'MIZDAN KASTAMONU'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projeler ve kültür etkinlikleriyle, ilçe ve bölge halkımızın sevgisini ve beğenisi kazanan Başkanımız Mesut Üner, Kaymakamlık, Sivil Toplum Kuruluşları ve Çatalca halkımızla birlikte Kastamonu'da yangın ve sel baskınlarından etkilenen halka yardım...

Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projeler ve kültür etkinlikleriyle, ilçe ve bölge halkımızın sevgisini ve beğenisi kazanan Başkanımız Mesut Üner, Kaymakamlık, Sivil Toplum Kuruluşları ve Çatalca halkımızla birlikte Kastamonu'da yangın ve sel baskınlarından etkilenen halka yardım tırı gönderilmesine katkıda bulunarak yine gönüllerde taht kurdu.

Çatalca'mızdan yola çıkan yardım tırını uğurladıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Her vakit ifade ettim, tekrar ifade ediyorum yüz yıllar boyunca acılar bizi asla ayrıştıramadı, aksine birleştirdi. Kastamonu şehrimizde sel ve yangınlardan etkilenen halkımıza yardım tırımızı Dua'larımızla Çatalca'mızdan yolcu ettik. Kaymakamlığımız, Çatalca Belediye'miz, STK ve halkımızla birlikte hazırladığımız yardım tırımızda emeği geçenlere yürekten teşekkür ederim. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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Haber: ÇATALCA'MIZDAN KASTAMONU'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ - Haberler
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