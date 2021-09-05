ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM SÜNNET ŞENLİĞİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM SÜNNET ŞENLİĞİ

ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM SÜNNET ŞENLİĞİ
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemize kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra, organize ettiği etkinliklerle de Dünya şehri İstanbul'un etkinlikler merkezi olmaya başlayan Çatalca'mız, Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla yine bir etkinliğe daha imza attı.

İlçemize kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra, organize ettiği etkinliklerle de Dünya şehri İstanbul'un etkinlikler merkezi olmaya başlayan Çatalca'mız, Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla yine bir etkinliğe daha imza attı.

Bir Etkinliği Daha Kusursuz Tamamlamanın Haklı Gururu

Geçtiğimiz hafta muhteşem bir çocuk şenliği, yağlı güreşler, İlyas Demiroğlu Güreş Salonumuzun açılışı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimizi organize eden Çatalca Belediyemiz, şimdide Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla muhteşem bir sünnet şenliği etkinliğimizi daha tamamlamanın haklı gururunu yaşadı.

Hazırlıklarımız Günler Öncesinden Başladı

Sünnet şenliği etkinliklerimiz günler öncesinden başladı. İlk etapta aileler, Çatalca Belediyemize çocukları için sünnet kayıtlarını yaptırdılar. Sonrasında ise sünnet kaydı yapılan çocuklar, sırasıyla Çatalca Belediyemiz tarafından hastaneye götürülerek sünnetleri gerçekleştirildi.

Sevilen Sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan, Tüm Çatalca Halkımıza Keyifli Anlar Yaşattı

Çocukların sünnetleri tamamlandıktan sonra, sünnet şenliği etkinliklerimiz, sünnet şenliklerimizin bir gün öncesi ilçe merkezimizdeki Ulu Camii'nde ikramlarımızın da yapıldığı Sünnet Mevlidimizle başladı. Ertesi gün Karacaköy mahallemizde devam eden etkinliklerimizde fotoğraf çekimi & hediye dağıtımı ve günün finalinde ise akşam sünnet düğünü organize ettik. Sünnet düğünümüzde sevilen sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan sahne aldı. Sevilen sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan, tüm Çatalca halkımıza keyifli anlar yaşattı.

Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mızda 7'den 77'ye tüm halkımız hayatları boyunca asla yalnız yürümeyecek. Sizleri çok seviyoruz.

Karacaköy mahallemizde gerçekleşen sünnet şenliğimiz sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "ÇATALCA'MIZDA YARINLARIMIZIN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZIN NEŞESİNE ŞAHİT OLMAK, ANLATILMAZ YAŞANIR. İlçemizde muhteşem bir sünnet şöleni organize ettik. Önce çocuklarımızın sünnetlerini yaptırdık. Sonrasında ise muhteşem bir "Sünnet Şenliği" organize ettik. Sünnet Şenliği etkinliğimiz bir güm önce ilçe merkezimizdeki Ulu Camii'nde Sünnet Mevlidimizle başladı. Ertesi gün Karacaköy Mahallemizde Sünnet Şenliği etkinliklerimiz devam etti. Şenlik boyunca tarafımızdan günün anısına fotoğraflar çekip, dağıtımını gerçekleştik. Çocuklarımıza hediyelerde takdim etmeyi de ihmal etmedik. Günün finalinde ise çocuklarımıza muhteşem bir sünnet düğünü gerçekleştirdik. Sünnet düğünümüzde ise sevilen sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan sahne aldı. Her zaman ifade ettik, tekrar hatırlatıyoruz. Çatalca'mızda 7'den 77'ye tüm halkımız hayatları boyunca asla yalnız yürümeyecek. Sizleri çok seviyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Yaşar Güler Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz Alper Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM SÜNNET ŞENLİĞİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 07:53:20. #1.16#

title