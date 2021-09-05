ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM SÜNNET ŞENLİĞİ

İlçemize kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra, organize ettiği etkinliklerle de Dünya şehri İstanbul'un etkinlikler merkezi olmaya başlayan Çatalca'mız, Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla yine bir etkinliğe daha imza attı.

İlçemize kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra, organize ettiği etkinliklerle de Dünya şehri İstanbul'un etkinlikler merkezi olmaya başlayan Çatalca'mız, Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla yine bir etkinliğe daha imza attı.

Bir Etkinliği Daha Kusursuz Tamamlamanın Haklı Gururu

Geçtiğimiz hafta muhteşem bir çocuk şenliği, yağlı güreşler, İlyas Demiroğlu Güreş Salonumuzun açılışı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimizi organize eden Çatalca Belediyemiz, şimdide Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla muhteşem bir sünnet şenliği etkinliğimizi daha tamamlamanın haklı gururunu yaşadı.

Hazırlıklarımız Günler Öncesinden Başladı

Sünnet şenliği etkinliklerimiz günler öncesinden başladı. İlk etapta aileler, Çatalca Belediyemize çocukları için sünnet kayıtlarını yaptırdılar. Sonrasında ise sünnet kaydı yapılan çocuklar, sırasıyla Çatalca Belediyemiz tarafından hastaneye götürülerek sünnetleri gerçekleştirildi.

Sevilen Sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan, Tüm Çatalca Halkımıza Keyifli Anlar Yaşattı

Çocukların sünnetleri tamamlandıktan sonra, sünnet şenliği etkinliklerimiz, sünnet şenliklerimizin bir gün öncesi ilçe merkezimizdeki Ulu Camii'nde ikramlarımızın da yapıldığı Sünnet Mevlidimizle başladı. Ertesi gün Karacaköy mahallemizde devam eden etkinliklerimizde fotoğraf çekimi & hediye dağıtımı ve günün finalinde ise akşam sünnet düğünü organize ettik. Sünnet düğünümüzde sevilen sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan sahne aldı. Sevilen sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan, tüm Çatalca halkımıza keyifli anlar yaşattı.

Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mızda 7'den 77'ye tüm halkımız hayatları boyunca asla yalnız yürümeyecek. Sizleri çok seviyoruz.

Karacaköy mahallemizde gerçekleşen sünnet şenliğimiz sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "ÇATALCA'MIZDA YARINLARIMIZIN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZIN NEŞESİNE ŞAHİT OLMAK, ANLATILMAZ YAŞANIR. İlçemizde muhteşem bir sünnet şöleni organize ettik. Önce çocuklarımızın sünnetlerini yaptırdık. Sonrasında ise muhteşem bir "Sünnet Şenliği" organize ettik. Sünnet Şenliği etkinliğimiz bir güm önce ilçe merkezimizdeki Ulu Camii'nde Sünnet Mevlidimizle başladı. Ertesi gün Karacaköy Mahallemizde Sünnet Şenliği etkinliklerimiz devam etti. Şenlik boyunca tarafımızdan günün anısına fotoğraflar çekip, dağıtımını gerçekleştik. Çocuklarımıza hediyelerde takdim etmeyi de ihmal etmedik. Günün finalinde ise çocuklarımıza muhteşem bir sünnet düğünü gerçekleştirdik. Sünnet düğünümüzde ise sevilen sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan sahne aldı. Her zaman ifade ettik, tekrar hatırlatıyoruz. Çatalca'mızda 7'den 77'ye tüm halkımız hayatları boyunca asla yalnız yürümeyecek. Sizleri çok seviyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre