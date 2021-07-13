Kurban Kesimi Uygunluk Belgesi Dağıtımımız Gerçekleşti

Çatalca'mızda kurban satış ve kesim merkezlerinde denetimlerimiz tamamladıktan sonra, bugünde ilçemizde Başkanımız Mesut Üner tarafından "Kurban Kesimi Uygunluk Belgesi" dağıtımını gerçekleştirdik.

Çatalca'mızda kurban satış ve kesim merkezlerinde denetimlerimiz tamamladıktan sonra, bugünde ilçemizde Başkanımız Mesut Üner tarafından "Kurban Kesimi Uygunluk Belgesi" dağıtımını gerçekleştirdik.

Çatalca'mız, gerek İstanbul şehir merkezine en yakın ilçe olmasıyla gerekse tecrübeli ve tiziz Çatalca Belediyemiz ekipleri kontrolü altındaki İslami şartlara uygun, hijyen ve sağlıklı kurban satış ve kesim alanlarıyla bu Kurban Bayramı da sadece Çatalca halkımızın değil tüm İstanbul halkının en önemli tercihi olacak.

Hayırlı olsun.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre