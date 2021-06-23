Çatalca'mızda Belediyemiz Kültür Merkezindeki Kurslarımıza Yoğun İlgi
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Çatalca'mızda Belediyemiz Kültür Merkezindeki Kurslarımıza Yoğun İlgi

Çatalca'mızda Belediyemiz Kültür Merkezindeki Kurslarımıza Yoğun İlgi
Habermetre - Haberler | Toplum

Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik adına gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla ilçe halkımızın takdirini ve alkışını alan Başkanımız Mesut Üner, zorlu pandemi şartlarının azalmasıyla normalleşme sürecinde ekibine verdiği talimatla Çatalca Belediyemiz...

Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik adına gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla ilçe halkımızın takdirini ve alkışını alan Başkanımız Mesut Üner, zorlu pandemi şartlarının azalmasıyla normalleşme sürecinde ekibine verdiği talimatla Çatalca Belediyemiz Nazım Özbay Kültür Merkezimizdeki kültür ve sanat kurslarımızı başlattı.

Bu müjdeli haber ilçe halkımızda büyük bir sevinç yaşatırken, halkımız açılan kurslarımıza yoğun ilgiyle katılım sağladı. Kültür Merkezimizdeki başlayan kurslarımızda ilk etapta, Tiyatro, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları kurslarımızla başlangıç yapıldı.

Çatalca Belediyemiz Nazım Özbay Kültür Merkezimizde başlayan kurslar sonrası açıklamalarda Başkanımız Mesut Üner; "Çatalca'mıza sadece projeler kazandırmakla kalmayacağız. İlçemize kazandırdığımız projelerimize, yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimizle beraber çok kıymetli halkımızla da birlikte ruh katacağız. Hizmet binalarımızın ruhu halkımızın ta kendisi olacak. Bu anlamda, zorlu pandemi şartlarının etkisinin azaldığı içinde bulunduğumuz günlerde, Belediyemiz Nazım Özbay Kültür Merkezimizde Tiyatro, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları kurslarımız başladı. Kurslarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz. Bizler ilçemizin çocuklarına, gençlerine ve halkına inanıyoruz. Dünya Şehri İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Çatalca'mızın ismini Kültür ve Sanat etkinliklerinde de tüm Türkiye'ye duyuracağınızdan hiç kuşkumuz yok. Geçtiğimiz dönemde ki kurslarımıza katılıp, dizilerde oynamaya başlayan Görkem Arda Öz kardeşimiz hepimizi çok sevindirmişti. Tüm projelerimizin merkezinde yarınlarımızın teminatı çocuklarımızla gençlerimiz olacak. Çatalca'mızda gençlerimiz, kültür, sanat, spor ve eğitim hasılı her alan asla yalnız yürümeyecekler. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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Çatalca'mızda Belediyemiz Kültür Merkezindeki Kurslarımıza Yoğun İlgi - Haberler
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