Çatalca Kaymakamı Ermiş'in acı günü
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Çatalca Kaymakamı Ermiş'in acı günü

24.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:49
Çatalca Kaymakamı Ermiş'in acı günü

Geçtiğimiz ay annesini kalp krizi nedeniyle kaybeden Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, bugün de babasını da Covid-19 nedeniyle kaybetti.

Geçtiğimiz ay annesini kalp krizi nedeniyle kaybeden Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, bugün de babasını da Covid-19 nedeniyle kaybetti. Ermiş'in iki kardeşinin de Muğla'da Covid-19 teşhisiyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

21 Kasım 2020 tarihinde annesinin Kalp krizi geçirerek vefatının ardından yaptırdığı test sonucu korona virüs olduğunu öğrenen Kaymakam Ermiş, evinde tedavi görmeye başlamış, aynı tarihlerde babası İsmet Ermiş'in de korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Muğla'da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'in babası emekli öğretmen İsmet Ermiş de tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Kaymakam Ermiş'in iki kardeşinin daha Covid-19 tedavisinin aynı hastanede tedavisinin devam ettiği, baba İsmet Ermiş'in ise Muğla'da defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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