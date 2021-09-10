ÇATALCA'DAKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DURUŞMASI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK
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ÇATALCA'DAKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DURUŞMASI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHAÇatalca'da geçen yıl ormanlık alanda cansız bedeni bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı Bekir Dal'ın yargılandığı davanın duruşması sonrası, adliye önünde gerginlik yaşandı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Çatalca'da geçen yıl ormanlık alanda cansız bedeni bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı Bekir Dal'ın yargılandığı davanın duruşması sonrası, adliye önünde gerginlik yaşandı. Adliyeye girmeye çalışan Gül'ün yakınlarını, polis engelledi. Gup elinde 'Adalet İstiyoruz', 'bir İnsan Öldürmek Bu kadar Kolay mı yazılı dövizlerle adliye önünde bir süre slogan attı. Davada tanık olarak dinlenen 2 kişi, mahkeme sonrasında adliyenin arka kapısından polis ekiplerince çıkartıldı.

Emlakçı Osman Gül'ün, geçen yıl 18 Eylül Cuma günü, ormanlık alanda cesedi bulundu. Çok yönlü araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İstihbarat ekipleri, katil zanlısı Bekir Dal'ı olay yerinde bulunan arsa satış ilanındaki telefon numarasından tespit ederek, yakaladı. Gül'ü başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden ve kendisi de emlakçı olan Dal hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'ncü duruşması, mahkeme heyetini tarafından cinayetin işlendiği ormanlık alanda keşif yapılmak üzere ertelendi. Ellerinde Adalet istiyoruz ve Bekir Dal'a idam istiyoruz yazılı dövizler taşıyan öldürülen Gül'ün yakınları, duruşma sonrasında, zorlama yakalama kararı ile adliyeye getirilen 2 tanık'a tepki göstererek adliyeye girmek isteyince polis tarafından engellendi.

BU CİNAYET DERİNDEN YARALADI

Gül ailesinin avukatı Nüket Aydın, Maktulün ailesini ve kamu vicdanını derinden yaralayan bugün yine duruşmasındaydık. Duruşmada sanık yine soğuk kanlılıkla çelişkili ifadelerini devam ettirdi. Mahkeme heyeti cinayetin işlendiği yerin tespiti için keşif günü verdi, duruşma ertelendi. Bu cinayetin canavarca hisle ve planlayarak yapıldığı inşallah keşif sonrası sabit olacak. En ağır şekilde sanığın ceza alması için gereğinin yapılmasını yüce adalet tarafından yapılacağını düşünüyoruz. dedi.

Avukat Nüket Aydın'ın açıklama yaptığı sırada Osman Gül'ün annesi fenalık geçirerek, hastaneye kaldırıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye önünde bir süre tepkiler devam etti. Grup daha sonra adliye önünden ayrıldı.

ÇATALCA'DAKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DURUŞMASI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK
ÇATALCA'DAKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DURUŞMASI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK
ÇATALCA'DAKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DURUŞMASI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK
ÇATALCA'DAKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DURUŞMASI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK
ÇATALCA'DAKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DURUŞMASI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK
ÇATALCA'DAKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DURUŞMASI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇATALCA'DAKİ EMLAKÇI CİNAYETİ DURUŞMASI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK - Haberler
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