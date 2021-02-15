Çatalca'da mahallelinin kardan gelin - damat eğlencesi
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Çatalca'da mahallelinin kardan gelin - damat eğlencesi

15.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:40
Çatalca'da mahallelinin kardan gelin - damat eğlencesi

ÇATALCA İnceğiz mahallesinde kara hasret kaldıklarını söyleyen sakinler, kardan gelin ve damat yaptı.

ÇATALCA İnceğiz mahallesinde kara hasret kaldıklarını söyleyen sakinler, kardan gelin ve damat yaptı. Zülküf ve Zülfiye adını verdikleri gelin ve damada, yoldan geçenler ise durup para taktı.

Çatalca'da her taraf beyaza bürünürken, İnceğiz Mahallesi sakinleri ise kardan gelin ve damat yaptı. Yoldan geçenler durup fotoğraf çekerken bazıları ise kardan çifte para taktı. Koronadan dolayı düğünlere, eğlencelere hasret kaldıklarını söyleyen mahalleli ise eğlenmek amaçlı kardan gelin ve damat yaptıklarını söyledi. Damada ceket, geline ise yazma bağlayan kadınlar Zülküf ve Zülfiye adını verdikleri kardan gelin ve damadın bol bol fotoğrafını çekti.

"KARA VE DÜĞÜNLERE HASRET KALDIK"

Kardan gelin ve damadı yapan Tülay Eken, "Yaptığımızdan beri geçenler durup fotoğraf çekiyor, para takıyor. Herkesin ilgisini çekti. Gerçek bir hava verdi. Hem kara hasret kaldık. Hem düğün derneklere hasret kaldık. Onun için biz de eğlence olsun diye Zülküf ve Zülfiye'yi yaptık. Çocuklarımızı evlendiriyoruz. Allah sonlarını hayırlı etsin. Eski çocukluğumdan beri yaptığım şeyler. Dünden beri karı görünce de dayanamadım sabah kalktım gelinle damat yaptım. Herkese bir moral olsun diye içimden geldi" dedi.

"KAYITSIZ KALAMADIM"O sırada yoldan geçen Ahmet Faruk Yılmaz, "Yoldan geçiyordum ama kayıtsız kalamadım. İlk defa kardan gelinle damat gördüm. Çok yaratıcı. Durup fotoğrafını çekmek istedim. Hatta para da takacağım. İsimlerini de yeni öğrendim. Zülküf ve Zülfiye. Zaten genelde köy yollarında böyle ablalarımızın yapmış olduğu güzellikleri görürüz" dedi.

Çatalca'da mahallelinin kardan gelin - damat eğlencesi
Çatalca'da mahallelinin kardan gelin - damat eğlencesi
Çatalca'da mahallelinin kardan gelin - damat eğlencesi
Çatalca'da mahallelinin kardan gelin - damat eğlencesi
Çatalca'da mahallelinin kardan gelin - damat eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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