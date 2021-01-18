Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

18.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:39
Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

BİNGÖL Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yedisu- Çatak yolunun 10 ile 44'üncü kilometreleri arasının trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

BİNGÖL Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yedisu- Çatak yolunun 10 ile 44'üncü kilometreleri arasının trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Kapanan 281 köy yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalar sürüyor. 

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Yedisu- Çatak yolunun 10 ile 44'üncü kilometreleri arasının trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için başlattığı çalışma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:45:04. #1.14#
title