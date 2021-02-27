Çatak'ta kurum personeline teknoloji eğitimi verildi
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Çatak'ta kurum personeline teknoloji eğitimi verildi

27.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:02
Çatak'ta kurum personeline teknoloji eğitimi verildi

Van'ın Çatak ilçesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Düşünen, Tasarlayan, 3D Üreten Çatak" projesi kapsamında kurum personellerine eğitim verildi.

Van'ın Çatak ilçesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Düşünen, Tasarlayan, 3D Üreten Çatak" projesi kapsamında kurum personellerine eğitim verildi.

İlçe Proje Birimi tarafından geliştirilen ve DAKA tarafından desteklenen projenin eğitimleri belediyenin konferans salonunda verildi.

22-26 Şubat tarihlerinde düzenlenen eğitim programına 30 personel katıldı.

Proje Koordinatörü Fatma Çelebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 3D yazıcıların fikirleri sonuca dönüştürmeye yarayan bir araç olduğunu söyledi.

Eğitimde 3D yazıcılarla ilgili önemli bilgiler aktarıldığını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"3D yazıcılar ile ilgili verilen eğitimlere katılan personel de teknoloji çağını yakalayabilmeyi, bilgiyi tecrübeye dönüştürmede yetkin ve beceri sahibi olmayı hedefliyoruz. Bunun için ilk etapta ilçemizde 30 personele eğitim vermeyi seçtik. Daha sonra ilçemizdeki öğrenim çağındaki, meraklı ve hayal gücü¨ sınırsız çocuklarımız için eğitimler vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

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