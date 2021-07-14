Çatak'ta Kaymakam ve Belediye Başkanından vatandaşlara aşı çağrısı
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Çatak'ta Kaymakam ve Belediye Başkanından vatandaşlara aşı çağrısı

Çatak'ta Kaymakam ve Belediye Başkanından vatandaşlara aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, vatandaşlara aşı olmaları çarısında bulundu.

Van'ın Çatak ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, vatandaşlara aşı olmaları çarısında bulundu.

Kaymakam Akabulut ve Belediye Başkanı Şeylan, Kirazlı mezrasında taziye evinde aşı çalışması yürüten ekipleri ziyaret etti.

Görevlilerden bilgi aldıktan sonra aşı olan Akabulut, salgından kurtulmanın tek yolunun aşı yaptırmaktan geçtiğini söyledi.

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Akbulut, "Aşı olmak istemeyenleri ikna etmeliyiz. Aşı çalışmalarında il olarak yüzde 50 civarındayız. Bu durum bizi memnun etmiyor. En az yüzde 85 olduğunda mutlu oluruz." dedi.

Belediye Başkanı Şeylan da aşı olanların hastalığa yakalanma oranının çok düşük olduğunu belirterek, "Kulaktan dolma laflara inanarak aşı olmak istemeyen vatandaşlarımız var. Aşının zararlı olmadığını anlatarak ikna olmaları için vatandaşlarımızın önünde aşı yaptırdık. Herkesin biran önce aşı olması gerekiyor." şekline konuştu.

Çatak'ta Kaymakam ve Belediye Başkanından vatandaşlara aşı çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

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