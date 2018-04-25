Çatak'ta "Kariyer Günleri ile Meslek Tanıtımı" Programı

Çatak ilçesinde öğrencilere yönelik "Kariyer Günleri ile Meslek Tanıtımı" programı düzenlendi.

Görentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi yemekhane salonunda gerçekleşen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sayın Hacı Asım Akgül, öğrencilere "kariyer günleri" adı altında meslek tanıtımının yapılması ve öğrencilerin gelecekte seçmek istedikleri meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarını istediklerini söyledi.

Akgül, şöyle dedi:



"Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul müdürünün daveti üzerine burada sizlerle birlikteyiz. Mesleğimiz hakkında gerekli bilgileri verdik. Bundan sonra öğrencilerimiz hangi mesleğin kendilerine uygun olduğuna kendileri karar verecekler. Hepsine başarılar diliyorum."



Okul müdürü Sait Doğruer ise öğrencilere protokol üyeleri tarafından meslekleri hakkında bilgi verildiğini belirterek, "Ne zorluklarla okuyup mesleklerini kazandıkları ve okumanın yararları anlatıldı. Öğrencilerimiz seminerlerde elde ettikleri bilgi ile hangi mesleği neden seçecekleri ve nasıl bir yol takip edeceklerini öğrenme fırsatı elde etti. Programa katılarak bilgilerini, tavsiyelerini öğrencilerimize aktaran başta İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Hacı Asım Akgül ve değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ardından ilgililerce katılımcılara kaymakam, hakim, savcı, avukat ve subaylık meslekleri hakkında bilgi verildi.

Söz konusu mesleklere ulaşmak için izlenmesi gereken yolların anlatıldığı program, soru cevap bölümüyle tamamlandı.

Programa, Savcı Bekir Ozan Ayçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Emre Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.