Çatak Belediye Başkanı Şeylan milli takım seçmelerine katılacak sporcularla bir araya geldi
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Çatak Belediye Başkanı Şeylan milli takım seçmelerine katılacak sporcularla bir araya geldi

Çatak Belediye Başkanı Şeylan milli takım seçmelerine katılacak sporcularla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, milli takım seçmelerine katılacak Çatak Belediyespor Rafting Takımı antrenörü ve sporcularıyla bir araya geldi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, milli takım seçmelerine katılacak Çatak Belediyespor Rafting Takımı antrenörü ve sporcularıyla bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden Şeylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak spora her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Takımın yurt içinde katıldığı tüm yarışmalardan kupa ile döndüğünü belirten Şeylan, "Sıra yurt dışında. Milli takım seçmelerinde de başarı elde ederek milli formayı giyip ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır." dedi.

Antrenör Süleyman Bayat ise sporcuların başarılı olmak için yaz kış demeden çalıştığını belirterek desteklerinden dolayı Şeylan'a teşekkür etti.

Milli takım seçmeleri 10-13 Haziran tarihleri arasında Rize'nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

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