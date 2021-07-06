Çat kasabasında bu sabah ilk balon turu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çat kasabasında bu sabah ilk balon turu yapıldı

Çat kasabasında bu sabah ilk balon turu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çat kasabasında bu sabah ilk kez sıcak hava balonu havalandı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çat kasabasında bu sabah ilk kez sıcak hava balonu havalandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının uçuş güzergahlarına Çat beldesi de eklendi. Çat beldesinde bu sabah gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonu yaklaşık 1 saat gökyüzünde kaldı.

Çat beldesinde bu sabah ilk uçuşu gerçekleştirilen sıcak hava balon turuna katılan Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, "Çok şükür hayaldi gerçek oldu" dedi. Ertürk, "Çat balon sahasında uçuş iznini alan ilk firma kasabamız üzerinde ve Çat vadisi üzerinde başarılı bir şekilde uçuşunu yapmıştır. Çat beldesi artık turizmden de isteği payı alacak" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Çat kasabasında bu sabah ilk balon turu yapıldı
Çat kasabasında bu sabah ilk balon turu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan: '(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Erdoğan: "(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vladimir Putin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Sibel Can Sezen Aksu Orhan Gencebay
Spor Diego Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çat kasabasında bu sabah ilk balon turu yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 09:57:55. #1.16#

title