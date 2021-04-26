Çat Belediye Başkanı Yaşar'dan ABD Başkanı Biden'e sert tepki
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Çat Belediye Başkanı Yaşar'dan ABD Başkanı Biden'e sert tepki

Çat Belediye Başkanı Yaşar'dan ABD Başkanı Biden'e sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "Soykırım" ifadesi kullanmış olmasına sert tepki gösterdi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "Soykırım" ifadesi kullanmış olmasına sert tepki gösterdi.

Başkan Yaşar, "Anadolu toprakları Ermeni vahşetini ve işlenen hunharca katliamlara tanıklık etmiştir. Üzerinde yaşadığımız bu taş ve toprak dile gelse, Ermenilerin masum Müslüman Türk ahaliye nasıl zulmettiğini ve alçakça cinayetleri nasıl işlediğini anlatır. Hal böyle iken ABD Başkanı Biden'in Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunması, akıl tutulmasından başka bir şey değildir" diye konuştu.

Ermeni Diasporası'nın bulduğu her fırsatta Türkiye aleyhine kara bir propaganda çalışması yürüttüğünü ve buna da siyaseti alet ettiğini dile getiren Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Tarih yazmak siyasetçilerin işi değildir. Tarihi, ancak tarihçiler araştırır ve tarihi vesikalardan faydalanırlar. Bizim tarihimizde utanacağımız ve sıkılacağımız hiçbir hadise yaşanmamıştır. Cesaretleri varsa gelsinler arşivlerimizi hep birlikte açalım. Kimin tarihinde yüz karası olaylar saklı, hep birlikte ortaya çıkartalım. Ama buna cesaret edemezler. Çünkü kendi tarihleri kanla ve gözyaşıyla yazılmıştır. Katliamı da onlar yapmıştır, soykırımı da onlar yapmıştır. Türkiye aleyhine yürüttükleri bu kara propaganda çalışması ise, tam tersine kendi vahşet dolu tarihlerini perdelemek amacıyladır. Bu yüzden ABD Başkanı Biden'i kınıyor ve açıklamalarının bizim nazarımızda zerre kadar hükmünün olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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