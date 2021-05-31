ABD'nin dinleme skandalına Macron ve Merkel'den tepki: Açıklama bekliyoruz
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ABD'nin dinleme skandalına Macron ve Merkel'den tepki: Açıklama bekliyoruz

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin müttefiklerini Danimarka istihbaratının yardımıyla gözetlediğine ilişkin iddialar nedeniyle casusluk konusunda ABD'den açıklama beklediklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak müttefiklerini sessizce gözetlediğine dair çıkan haberler nedeniyle casusluk konusunda ABD'den açıklama beklediklerini açıkladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Danimarka Radyosu'nun ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Danimarka Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (Forsvarets Efterretningstjeneste/FE) yardımıyla Avrupalı siyasi liderleri dinlediği haberine de değinen Macron, "Kabul edilemez" tepkisini gösterdi.

Fransa ve Almanya'nın olan biten konusunda tam bir netlik talep ettiğini söyleyen Macron, "Müttefikler arasında böyle bir şey kabul edilemez" dedi.

ABD'nin dinleme skandalına Macron ve Merkel'den tepki: Açıklama bekliyoruz
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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