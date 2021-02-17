Çaşıt ne demek? TDK'ya göre Çaşıt kelimesi nedir, ne anlama geliyor?

Dilimizdeki bazı kelimeler halk ağzında farklı anlamlara gelebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Çaşıt kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre çaşıt nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Çaşıt kelimesinin anlamı nedir? Detaylar haberimizde.