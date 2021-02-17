Çaşıt ne demek? TDK'ya göre Çaşıt kelimesi nedir, ne anlama geliyor?
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Çaşıt ne demek? TDK'ya göre Çaşıt kelimesi nedir, ne anlama geliyor?

17.02.2021 22:12 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:16
Çaşıt ne demek? TDK'ya göre Çaşıt kelimesi nedir, ne anlama geliyor?

Dilimizdeki bazı kelimeler halk ağzında farklı anlamlara gelebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Çaşıt kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre çaşıt nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Çaşıt kelimesinin anlamı nedir? Detaylar haberimizde.

Vatandaşlar tarafından anlamı merak edilen kelimelerden birisi Çaşıt kelimesi oldu. Peki çaşıt nedir, ne demek? TDK'ya göre çaşıt ne anlama geliyor? Nerelerde kullanılır?

TDK'YA GÖRE ÇAŞIT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre çaşıt kelimesinin 2 farklı anlamı bulunmaktadır. Çaşıt kelimesi halk ağzında "Casus" ve "Ara bozmak amacıyla söz taşıyan kimse." anlamlarına gelmektedir.

Çaşıt ne demek? TDK'ya göre Çaşıt kelimesi nedir, ne anlama geliyor?

TDK'ya göre Çaşıt kelimesi birinci anlamı : (isim, halk ağzında) Casus

TDK'ya göre Çaşıt kelimesi ikinci anlamı : (isim, halk ağzında) Ara bozmak amacıyla söz taşıyan kimse.

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