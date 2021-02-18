Carter Reum kimdir? Paris Hilton'la nişanlanan Carter Reum kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, 40. yaşını kutladığı doğum gününde evlilik için ilk adımı attı. Erkek arkadaşı Carter Reum ile nişanlanan Hilton, müjdeli haberi de Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Peki, Carter Reum kimdir? Paris Hilton'la nişanlanan Carter Reum kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Paris Hilton ile bir tropikal adaya tatile giden Carter Reum, sevgilisine evlilik teklifi etti. Her ikisi de tepeden tırnağa beyazlar giyen Paris Hilton ve Carter Reum'un mutluluğu objektiflere yansıdı. Carter Reum'un Paris Hilton'a hediye ettiği elmas nişan yüzüğü, Louis Cartier'nin torunu Jean Dousset tarafından tasarlandı. Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, 40. yaşını kutladığı doğum gününde evlilik için ilk adımı attı. Erkek arkadaşı Carter Reum ile nişanlanan Hilton, müjdeli haberi de Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Peki, Carter Reum kimdir? Paris Hilton'la nişanlanan Carter Reum kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar haberimizde...

CARTER REUM KİMDİR?

Carter Milliken Reum bir yazar, girişimci ve risk sermayedarıdır. En çok melek yatırım şirketi olan M13 Ventures'ın kurucusu ve Paris Hilton ile nişanlanmasıyla dikkat çekiyor.

KARİYERİ

Kardeşi Courtney Reum ile birlikte , Inc. Magazine'in Amerika'daki en hızlı büyüyen 500 özel şirketi arasında listelenen VEEV Spirits şirketini kurdu ve kurdu .

Reum, Hatched televizyon dizisinin bölümlerinde yer aldı ve CBS ve Fox gibi çeşitli ağlarda konuk ve yorumcu olarak yer aldı . Huffington Post and Inc. Magazine için katkıda bulunan bir yazardır. Yatırım firması M13'ün kurucu ortağıdır.

YAYINLAR

kitabı kardeşi Courtney ile birlikte yazdı. Kitap, girişimcilere hedeflerine nasıl ulaşacaklarını öğretmek için Reums'un deneyimlerini kullanıyor. Veev'i yaratma deneyimlerinden ve SpaceX , Lyft , Pinterest ve Warby Parker gibi şirketlere yatırım yaptıkları yıllar boyunca öğrendikleri derslerden yararlanıyorlar.

Reum, 2016'da Ring , Lyft , Daily Harvest, Pinterest , Rothy's , Thrive Market , Scopely , Tonal, Classpass , Heal ve Cue'da erken yatırımcılar olan risk sermayesi şirketi M13 Investments'ı kurdu . Firma, Richard Branson ve Arianna Huffington tarafından desteklenmektedir.

KİŞİSEL YAŞAM

Babası Robert Reum, Chicago merkezli Amsted Industries'in başkanı, başkanı ve icra kurulu başkanıydı ve Forbes tarafından sıralanan Amerika'nın en büyük özel şirketlerinden biri oldu.

Reum mezun Columbia College of Columbia Üniversitesi'nde kardeşi, Courtney ve kız kardeşi Halle yaptığı gibi 2003 yılında.

Eylül 2020'de Vogue , aile dostu Paris Hilton ile ilişkisi olduğunu yayınladı .

17 Şubat'ta Reum ve Hilton , bu yıl sonu için planlanan nişanlarını duyurdu.

CARTER REUM İLE PARİS HİLTON NİŞANLANDI!

Paris Hilton, nişanı duyurduğu paylaşımına "Peri masalı rüyam gerçek oldu" diye başlayarak şunları yazdı: "Gelecekteki kocamı çok seviyorum. en iyi doğum günü sürprizi. Karın olacağım için çok heyecanlıyım" diye sürdürdü. Hilton, bir sonraki paylaşımında da "Ruh eşinizi bulduğunuzda bunu bilmezsiniz, hissedersiniz." Sevgilisi Carter Reum'un kendisine bir doğum günü sürprizi hazırladığını belirten Paris Hilton, birlikte akşam yemeği için kumsala gittiklerini ve o sırada da Carter Reum'un diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiğini yazdı.