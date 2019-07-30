"Çarşamba OMÜ'nün önemli bir yerleşkesi haline geldi"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşambamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) önemli bir yerleşkesi haline gelmiştir." dedi.

Doğan, yaptığı açıklamada, Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde yer alan Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hakimlik ve savcılık sınavlarında önemli bir başarıya imza atarak başarı sıralamasında dokuzuncu sıraya yükseldiğini vurguladı.

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen akademik kadrosu ve kalitesi ile Türkiye'deki Hukuk Fakülteleri arasında önemli bir yere sahip olan Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'nin akademik anlamda kendini kanıtladığını kaydeden Doğan, "Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi eğitim, yaşam, akademik kadro, barınma gibi özelliklerinden dolayı en çok tercih edilen hukuk fakülteleri içerisinde yer alıyor." dedi.

Doğan, şunları kaydetti.

"Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, yeni yurtlar ve sosyal alanlarla Çarşambamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin önemli bir yerleşkesi haline gelmiştir. Bu süreçte en önemli rolü Çarşambalı hemşehrilerimiz almıştır. Üniversiteyi ve öğrencileri benimseyen Çarşambalı iş adamları yatırımlarını öğrencilerimize yönelik yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Çarşambalılar fakültelerine sahip çıktı. Üniversite şehri olma yolunda çok hızlı mesafe kat ettik. Çarşambalı hemşehrilerimiz misafirperverliğini göstererek öğrencilerimizi kendi ailelerinden birisi olarak gördü ve kapılarını açtı. Çarşamba Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirerek öğrencilerimize her konuda destek oluyoruz."

Kaynak: AA