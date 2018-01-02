Çarşamba Marangozlar Odası Başkanlığına Dikkol Seçildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Marangozlar Odası Başkanlığına Kerim Dikkol seçildi.



Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen kongrenin ardından Dikkol, Çarşamba Marangozlar Odasının yeni başkanı oldu.



Dikkol, yaptığı açıklamada, "Odada gerçekleştirdiğimiz kongrede geçen dönem oda başkanlığı görevini yürüten Yusuf Dündar'ın görevi bırakmasının ardından göreve talip olduk. Dündar'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bize destek olan üyelerimizin yararına olacak çalışmalar yapacağız ve her zaman üyelerimiz hakların korumak için çalışacağız." dedi.