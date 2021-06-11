Çarşamba ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, hasara yol açtı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Üçköprü Mahallesi'nde İsmet Aydın'a ait evin mutfağında yangın çıktığını gören ev sakinleri, evden çıkarak itfaiyeye haber verdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman