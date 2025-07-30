Çarşamba hangi diziler var? 30 Temmuz Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı (22.20 - 01.35)

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: Aramızda Kalsın (23.30 - 02.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "1917"

22:20 Gönül Dağı

01:35 Leyla ile Mecnun