Çarşamba gününe dikkat! Beklenen kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor

Meteoroloji'ye göre çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak. Ayrıca Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de beklenen sağanak yağışa karşı ise tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Eskişehir, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A İKİ GÜN İÇİN UYARI

Meteoroloji'nin beş günlük hava tahminine göre İstanbul'da 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günleri karla karışık yağmur etkili olacak. En düşük hava sıcaklığının çarşamba günü 4, perşembe günü ise sıfır derece olması bekleniyor.

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