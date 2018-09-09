Çarşamba'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu karayolunda Yaşar Kırca (39) idaresindeki 34 HM 0375 plakalı otomobil, Ambarköprü mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak ters döndü.
Kazada, araç sürücüsü Kırca ile araçta bulunan Emine Sencar (36) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ambulansıyla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Emine Sencar ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.