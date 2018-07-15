Çarşamba'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çarşamba ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Türk'ün (28) kullandığı motosiklet, Samsun-Ordu karayolu Ambarköprü mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki kardeşi Kerim Türk (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kazanın, motosikleti yolda sıkıştıran bir otomobil nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Güvenlik güçleri, iddialar üzerine söz konusu otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışma başlattı.