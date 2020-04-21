Çarşamba'da Tekstilkent için hazırlanan proje onaylandı Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekstilkent için hazırladıkları projelerin onaylandığını açıkladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekstilkent için hazırladıkları projelerin onaylandığını açıkladı.

Doğan, yaptığı açıklamada, 94 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak 50 milyon liralık Tekstilkent Projesi'nde 13 tekstil fabrikası yer alacağını söyledi.

Tekstilkent'te yer alacak yatırımların projelerinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından onaylanarak yayımlandığını belirten Doğan, "50 milyon lira tutarındaki projenin yüzde 55'ini hibe olarak alacağız. Projemize 2020 yılı içinde başlayıp bir yılda da bitirmeyi planlıyoruz. İlk etapta çoğunluğu kadınlardan oluşan 3 bin kişiyi istihdam edip, ilerleyen zamanlarda bunu 5 bine çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Tekstilkent Projesi'ni her firma için 2 bin 500 ile 4 bin 500 metrekare kapalı alan olacak şekilde hazırladıklarını anlatan Doğan, ayrıca firmalara 2 bin metrekare açık alanda sosyal donatı alanı tahsis edeceklerine işaret etti.

Çalışanların çoğunluğu kadınlardan oluşacağı için projede çocuklarının bakımının yapılacağı kreş de yer alacağını vurgulayan Doğan, "Sektörde en çok yaşanan sıkıntılardan biri kalifiyeli işçi sorunudur. Tekstilkent'e mesleki eğitim merkezi kuracağız. Burada istihdama katılacak hemşehrilerimizin alanında uzmanlaşarak göreve başlaması için eğitimler vereceğiz." diye konuştu.

Doğan, Çarşamba'nın kendi markasını üretmesi için çalışma yapacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Firmalarımız ile el ele verip kendi markamızı üreteceğiz. Projemizin onay süreçlerini tamamladık, artık kısa zaman içerisinde Tekstilkent'in inşaatına başlamak istiyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş ile tüm milletvekillerimize ve TKDK Samsun Koordinatörü Bülent Turan'a teşekkür ederim."

Kaynak: AA