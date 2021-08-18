Çarşamba'da Kovid-19 aşılama oranını artırmak için "Her aşı bir fidan" kampanyası başlatıldı
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Çarşamba'da Kovid-19 aşılama oranını artırmak için "Her aşı bir fidan" kampanyası başlatıldı

Çarşamba'da Kovid-19 aşılama oranını artırmak için 'Her aşı bir fidan' kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan aşı ile ilgili, "Her aşı bir fidan" kampanyası gerçekleştirildi.

Çarşamba Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan aşı ile ilgili, "Her aşı bir fidan" kampanyası gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Çarşamba Tarihi Köprüsü'nde kampanyanın başlaması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, koronavirüsle mücadelede ellerindeki en büyük silahın aşı olduğunu söyledi.

Bu nedenle vatandaşların duyarlılık göstererek Kovid-19 aşısını olmasını istediklerini vurgulayan Demircan, "Çünkü virüs bulaşı devam ettiği sürece mutasyon riski de sürekli artıyor. Aşılama oranını artırarak virüsün bulaş oranını düşürürsek mutasyon riski de düşer. Aşılamanın yanı sıra maske, mesafe ve temizlik kurallarına da uymamız gerekiyor. Türkiye, virüsle mücadelede dünyaya örnek oluyor. Bu da vatandaşlarımızın konuyu sahiplenmesi ile oldu. Virüsün başladığı ilk günden bu yana fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da Samsun'da aşı oranının gün geçtikçe arttığını belirterek, "Aşı oranı belirli bir seviyeyi geçtiği takdirde ilimiz maviye dönecek. Burada gerçekleştirilen kampanya için Çarşamba Kaymakamımıza ve Çarşamba Belediyemize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kampanyaya katılarak aşı olan vatandaşlar adına bir fidan dikileceği öğrenildi.

Katılanlara aşure ikramında da bulunulan programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Özer Özen, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz da katıldı.

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Çarşamba'da Kovid-19 aşılama oranını artırmak için 'Her aşı bir fidan' kampanyası başlatıldı
Çarşamba'da Kovid-19 aşılama oranını artırmak için 'Her aşı bir fidan' kampanyası başlatıldı
Çarşamba'da Kovid-19 aşılama oranını artırmak için 'Her aşı bir fidan' kampanyası başlatıldı
Çarşamba'da Kovid-19 aşılama oranını artırmak için 'Her aşı bir fidan' kampanyası başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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Çarşamba'da Kovid-19 aşılama oranını artırmak için "Her aşı bir fidan" kampanyası başlatıldı - Haberler
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