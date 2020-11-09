Çarşamba'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı
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Çarşamba'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı

09.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:56
Çarşamba'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı

Çarşamba'da hafit ticari aracın bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı.

Çarşamba'da hafit ticari aracın bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Samsun yönüne giden İsa Aşkın idaresindeki 55 KK 578 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Gül'ün sürdüğü bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arabanın ön camına çarpan ve yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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