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Çarşamba'da fırınlarda denetim yapıldı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba'da fırınlarda denetim yapıldı

Çarşamba Belediyesi ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen incelemesi yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çarşamba Belediyesi ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen incelemesi yaptı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren fırınları denetleyerek gramaj ve hijyen kontrolü gerçekleştirdi.

Kurallara uymayan fırınlarda gramajı düşük olan ekmeklere el konuldu, işletmelere cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Hisarcık, Zabıta, Tarım, Güncel, Haberler

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