Çarşamba'da Ali Fuat Başgil Konferansı

15.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:03

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla "Ali Fuat Başgil Gençlerle Başbaşa" konferansı gerçekleştirildi.



Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Ali Fuat Başgil Gençlerle Başbaşa" konferansına Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Osman Karagöz, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, mülki ve idari amirler, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, açılış konuşmasını yaptı. Başkan Halit Doğan yaptığı konuşmasında, salondakilere katılımlarından dolayı şükranlarını sunarak, Ali Fuat Başgil'in hayatının önemi ve gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak katılan Rasim Cinisli'nin bilgi ve tecrübelerinden öğrencileri istifade etmesini istedi.



Başkan Doğan'ın yaptığı kısa bir konuşmanın ardından program Ali Fuat Başgil ile ilgili sunulan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Gösterimin tamamlanmasının akabinde ise siyasetçi Rasim Cinisli'nin konuşma yaptı. Ali Fuat Başgil'in yaşamı ve öğütleriyle ilgili bilgi paylaşımı yapan Cinisli, konferans salonundaki öğrencilere aynı zamanda Çarşambalı olan Ali Fuat Başgil'in iyi tanınması gerektiğini de ekledi. Cinisli, "Ali Fuat Başgil alim olarak yaşadı, kahraman olarak öldü. Ali Fuat hoca yalnızca Türkiye değil, dünya çapında bir alimdi. Kendisinin Fransa'da, İsviçre gibi birçok ülkede kürsüsü vardı. Oralarda binlerce gençlere o kürsülerden ders verirdi. Ali Fuat Hoca, ilmini inançlarının üzerine bina etmiş bir alimdir. Sıradan bir alim değildir" dedi.



Konferans katılımcılara Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabının dağıtımı ve hediye takdimi sonrası son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA