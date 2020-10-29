Çarşamba'da 29 Ekim töreni
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Çarşamba'da 29 Ekim töreni

29.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:31
Çarşamba'da 29 Ekim töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Çarşamba Kaymakamlığı bahçesinde tebrikat töreni gerçekleşti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Çarşamba Kaymakamlığı bahçesinde tebrikat töreni gerçekleşti.

Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü kutlama programı kapsamında dün Çarşamba Belediye Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleşmişti. Bugün de Kaymakamlık bahçesinde tebrikat ve kutlama töreni yapıldı. Törene Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba Belediye başkanı Halit Doğan, mülki ve idare amirleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım'ın yaptığı konuşmayla devam etti.

Konuşmanın ardından Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencileri günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Okullar arası yapılan yarışmalarda birinci olan öğrencilere hediyeleri Kaymakam Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından verildi.

Fiziksel mesafe ve maske kuralına uyulan tören ödül töreni ile son buldu. - SAMSUN

Çarşamba'da 29 Ekim töreni
Çarşamba'da 29 Ekim töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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