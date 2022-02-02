Çarşamba akşamı hangi diziler var? 2 Şubat TV Yayın Akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
- Güncelleme:
2 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 2 Şubat Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 2 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 2 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 2 Şubat Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
2 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 Yargı (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Kanunsuz Topraklar
- 00:15 Mahkum
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 21:30 Yarının Sınırında (Yabancı Sinema)
- 23:40 Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
- 21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
- 23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 13:30 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra