Carrefoursa ve Madame Coco Stok Sayımı İçin Trenkwalder'i Seçti

Carrefoursa'un 7 coğrafi bölge ve 12 ildeki 25 Gurme ve 226 Süpermarket mağazası ile Madame Coco'nun 254 mağazasındaki on binlerce ürün Trenkwalder tarafından sayılarak, raporlanacak.

Stok sayımının özellikle mağazalardaki kaçak oranlarının ve sebeplerinin belirlenmesinde finansal açıdan önemli olduğuna dikkat çeken Trenkwalder Türkiye Genel Müdürü Alper Menemencioğlu "Kurumların kullandığı veya sattığı ürünlerin muhasebe ilkelerine ve finansal tablolara göre doğru şekilde kayıt altına alınması gerekiyor. Yaptığımız sayımlar sonucunda stok farklılıklarını ve sebeplerini raporlayarak, firmalara gelecek projeksiyonları ve ürün planlamalarında destek oluyoruz" dedi. Türkiye'de 10 yıldan bu yana pek çok farklı sektörden markaya hizmet verdiklerini belirten Menemencioğlu, taze gıdadan, tekstile, elektronikten kuru gıdaya toplamda 50 bine yakın gıda ve gıda dışı ürün sunan Carrefoursa ile perakende sektörünün önemli oyuncularından Madame Coco'yu da iş ortakları arasında görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

GEÇTİĞİMİZ YIL 350 MİLYONA YAKIN ÜRÜN SAYILDI

Türkiye'deki tek sertifika sahibi stok sayım firması olan Trenkwalder, stoklu ürün kullanan her sektörde hizmet veriyor. Trenkwalder'in iş ortakları arasında hazır giyim sektöründen ilaç sanayine, telekomünikasyondan yapı marketlerine, kişisel bakımdan yedek parça ürünlerine kadar birçok farklı alanda marka bulunuyor.

"İş ortaklığı" anlayışını güçlü teknolojik altyapısı ile birleştirerek müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmet sunan Trenkwalder'in bugün Türkiye genelinde 19 bölge ofisi bulunuyor.