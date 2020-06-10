Çarpıştığı sürücüyü kanlar içerisinde gören genç kadın gözyaşlarına boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çarpıştığı sürücüyü kanlar içerisinde gören genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da motosikletiyle iş yerinden çıktığı sırada otomobille çarpışması sonucu havaya savrulan adam, kanlar içerisinde yere düştü.

Çarpıştığı sürücüyü kanlar içerisinde gören genç kadın gözyaşlarına boğuldu
10.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:16

Antalya'da motosikletiyle iş yerinden çıktığı sırada otomobille çarpışması sonucu havaya savrulan adam, kanlar içerisinde yere düştü. Yaralı adamın acı içerisinde kıvrandığını gören otomobil sürücüsü genç kadın, gözyaşlarına boğuldu. Kaza, dün 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Evine gitmek için cadde üzerindeki iş yerinden 07 HB 739 plakalı motosikletiyle yola çıkan Ercan Altay, bu sırada seyir halindeki Gizem Ö'nün kullandığı 07 AJS 125 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle önce otomobilin ön camına ardından havaya savrulan Altay, kanlar içerisinde yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yakın bölgede olan bir polis memuru, olay yerine gelerek Altay'ın başına toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Acı içerisinde kıvranan Altay, başından akan kanları görüp telaşa kapıldı. Yaralının başucunda duran bir kadın da, 'Hiçbir şey göründüğü gibi değildir Ekrem abi' diyerek onu teskin etmeye çalıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çarpıştığı sürücüyü yerde kanlar içerisinde gören otomobil sürücüsü Gizem Ö. ise yanındaki arkadaşıyla birlikte bir süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Yaralı adamın acı çektiğini görünce gözyaşlarına hakim olamayan genç kadını çevredekiler sakinleştirdi.

BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

Altay'ın kaza yaptığını duyan Can isimli bir genç de, koşarak olay yerindeki kalabalığın arasına daldı. Başında kanama meydana gelen Altay'ın kanını durdurmak için üzerindeki tişörtü çıkarmak isteyen gence, yakınları ve polis izin vermedi. Yaralının koluna sarılıp bir an olsun başından ayrılmayan genç, sakinleşmesinin ardından sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada kaza yerine gelen Altay'ın bir başka yakını da, gözyaşlarına boğuldu. 'Kim çarptı?' diyerek sinir krizi geçiren kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Gerginliğin artması üzerine polis ekipleri, otomobil sürücüsü Gizem Ö. ile yanındaki arkadaşını bölgeden polis aracıyla uzaklaştırdı.

HERKES AĞLADI, ONLAR CEP TELEFONLARIYLA ÇEKTİ

Bacağından ve kafa bölgesinden yaralanan Altay, yaklaşık 15 dakika sonra kaza yerine gelen ambulansa bindirilerek Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananları ise çevrede toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla çektikleri gözlendi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları...
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel İrem Derici Demet Akalın
Spor Ali Koç Semih Özsoy Bülent Uygun Nihat Özdemir Aziz Yıldırım
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Çarpıştığı sürücüyü kanlar içerisinde gören genç kadın gözyaşlarına boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 09:16:50. #1.14#
title