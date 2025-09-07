Çarpıntı CANLI izleme linki var mı?

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yaptığı Çarpıntı, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice'nin kaleme aldığı güçlü bir ekip tarafından hazırlanıyor. Peki, Çarpıntı canlı izleme linki mevcut mu?

ÇARPINTI YENİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çarpıntı'nın ilk bölümünde; kalp nakli için umutla bekleyen Aslı, annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat'la mütevazı bir yaşam sürmektedir. Ancak sevgilisinin annesi Sevim'den duydukları onu derinden sarsar ve fenalaşmasına yol açar. Aynı dakikalarda, zengin ve tanınmış Alkan Ailesi'nin kızı Melike geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirir. Bu kayıp, özellikle annesi Reyhan için tarifsiz bir yıkım olur.

ASLI'NIN YENİ HAYATI

Aslı hastanede gözlerini açtığında, Melike'nin kalbiyle ikinci kez hayata tutunmuştur. Reyhan, kızının kalbinin artık Aslı'da atıyor oluşunu büyük bir hassasiyetle takip eder. Hülya ise kızına hayat veren kalbin Alkan ailesine ait olduğunu öğrenince bunun bir şans kapısı olduğunu düşünür. Bu durum anne-kız arasında gerginlikler yaratırken, Alkanların oğlu Aras ise Aslı'ya mesafeli yaklaşır. Ancak bu mesafe, kısa sürede aralarında kıvılcımı yüksek bir bağın oluşmasına neden olur.

ÇARPINTI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Çarpıntı dizisini yeni bölümleriyle Star TV ekranlarından takip edebilirsiniz.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizide usta ve genç isimlerden oluşan güçlü bir ekip rol alıyor: Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş.

ÇARPINTI DİZİ KONUSU

Çarpıntı, kalp yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) etkileyici hikâyesini konu ediniyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışırken hem maddi hem de manevi engellerle yüzleşen güçlü bir kadın olarak öne çıkıyor. Hikâye, Aslı'nın aldığı kalple birlikte şekillenen yeni hayatını, ailelerin çatışmalarını ve beklenmedik bağların doğurduğu aşkları anlatıyor.