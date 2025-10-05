Çarpıntı 4. bölüm tek parça izleme linki var mı?

OGM Pictures imzasını taşıyan dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin otururken, senaryo ekibinde Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice gibi güçlü kalemler yer alıyor. Büyük bir merakla beklenen "Çarpıntı", ilk bölümüyle Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin ikinci bölümü ise izleyicilerin tek parça halinde erişebileceği bağlantı üzerinden yayınlanacak.

ÇARPINTI DİZİ KONUSU

Kalp yetmezliğiyle mücadele eden Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) dokunaklı hikayesini merkezine alan Çarpıntı, izleyiciyi umut, mücadele ve sevgi dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan güçlü bir kadındır. Ancak hem maddi sıkıntılar hem de geçmişin yükü, hayatlarını giderek zorlaştırır. Aslı'nın kalp nakliyle yeniden doğan hayatı, hem kendi ailesi hem de nakil süreciyle yolları kesişen diğer aileler arasında büyük çatışmaların fitilini ateşler. Dizide, ikinci bir kalbin sadece yaşam değil, yepyeni sınavlar da getirdiği çarpıcı bir hikaye anlatılır.

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan'ın şefkatli tavırları, Aslı'nın ona duyduğu güveni daha da pekiştirir. Metin'in isteğiyle biraz dinlenmesi için çiftliğe giden Reyhan, bu durumdan memnun kalmaz. Melike'nin ölümüyle ilgili Meryem'in sarf ettiği sert sözler Reyhan'ı çileden çıkarırken, öfkesini bastıramaz. Öte yandan, Alkanlarla yaptığı anlaşmayla yeni bir sayfa açmak isteyen Hülya, Okan'dan aldığı ağır darbeyle yıkılır ve yeniden çocuklarının yanına dönmek zorunda kalır.

Murat, olayı yanlış yorumlayarak annesini üzen Okan'dan intikam almaya kalkar. Ancak bu hamle, Aslı ve Aras dahil herkesi karmaşık bir durumun içine sürükler. Melike'nin ölümü nedeniyle vicdan azabı çeken Aras'ı teselli etmeye çalışan Aslı, aralarındaki güçlü çekimi artık bastıramaz hale gelir.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizinin dikkat çeken oyuncu kadrosunda; Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Okan Çabalar, Ogün Kaptanoğlu, Helin Elveren, Ceren Taşçı, Mehmet Fatih Obuz, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi deneyimli ve genç isimler bir araya geliyor. Her biri karakterine kattığı derinlikle dizinin dramatik gücünü artırıyor.

ÇARPINTI 4. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Çarpıntı dizisinin bölümleri, Star TV'nin resmi dijital platformlarında izleyicilerin erişimine tek parça halinde sunulmaktadır. Yeni bölümler yayınlandıkça dijital ortamda da izlenebilir durumda olacak dizi, duygusal yoğunluğu ve güçlü hikayesiyle her bölümde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.