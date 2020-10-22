Çarpılan sansarı topraklama kurtardı
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Çarpılan sansarı topraklama kurtardı

22.10.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:20

Çarpılan sansarı topraklama kurtardı Elektrik akımına kapılan sansar, toprağa gömülerek kurtarıldı.

Çarpılan sansarı topraklama kurtardı

SİVAS - Elektrik akımına kapılan sansar, toprağa gömülerek kurtarıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilginç bir hayvan kurtarma operasyonu gerçekleşti. İlçede bulunan sanayi sitesi esnaflarından Murat Laçin ve arkadaşları, elektrik trafosu yanında bitkin halde bir sansar buldu. Önce sansarın hasta olduğunu düşündüler. Kendine gelmesi için bir süre oyaladılar. Sansarın üzerindeki yanık izlerini fark edince, elektrik akımına kapılmış olabileceğini düşündüler. Sansarı vücudundaki elektrik yükünün emilmesi için toprağa gömdüler. Bir süre toprakta gölümü kalan sansar canlanıp kendine geldi. Sağlığına kavuşan hayvan olay yerinden uzaklaşıp izini kaybettirdi. İlginç kurtarma operasyonu cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Çarpılan sansarı topraklama kurtardı
Çarpılan sansarı topraklama kurtardı
Çarpılan sansarı topraklama kurtardı
Çarpılan sansarı topraklama kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK

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