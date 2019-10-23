Çarpıcı Kız Filmi
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Luca Guadagnino’nun Cannes’da dünya prömiyerini yapan bu en yeni yapıtı, Julianne Moore ve Mia Goth’tan Alba Rohrwacher’e müthiş bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren bir kısa film. Görselliğiyle özellikle dikkat çeken filmin esin kaynağı Valentino tasarımı giysiler; Guadagnino da filmin yapımı sırasında House Valentino’nun yaratıcı direktörü Pierpaolo Piccioli’yle işbirliği yaptı. Çağrışımlar ve anılardan yararlanan film, bir anneyle kızının ilişkisini Roma’yla New York ve geçmişle günümüz arasında gidip gelerek inceliyor.
Yönetmen: Luca Guadagnino
Senaryo: Michael Mitnick
Oyuncular: Julianne Moore, Kyle MacLachlan, Mia Goth, Marthe Keller , KiKi Layne, Alba Rohrwacher
Filmin Türü: Kısa Film
Orijinal Adı: The Staggering Girl
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İtalya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 37 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 25.10.2019
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