Carpe Diem ne demek? Carpe Diem TDK anlamı nedir? Günlük yaşamda nasıl kullanılır? Carpe Diem Türkçesi nedir?

Carpe Diem ne demek? Carpe Diem TDK anlamı nedir? Günlük yaşamda nasıl kullanılır? Gündelik yaşamda sık kullandığımız bir kelime olan Carpe Diem Türkçe kelime anlamı nedir? Kaç tane anlamı vardır?

Daha çok sosyal medya platformlarında veya filmlerde karşımıza çıkan Carpe Diem tabiri sık kullanılmaya başlanmıştır. özellikle son dönemin popüler kelimelerinden biri olan Carpe Diem tabiri ne anlama geliyor? nasıl kullanılır? Türkçe karşılığı nedir?

CARPE DİEM NE DEMEK?

Yaklaşık olarak milattan 23 yıl kadar önce dile getirilmiş olan Carpe Diem, Latin edebiyatının önemli ozanlarından biri olan Horatius'un bir dizesinde geçmektedir. Türkçe karşılığında ise 'Günü Yakala' olarak karşımıza çıkmaktadır. Popüler kültür üzerinden halk dilinde yorumlanacak olursa 'anı yaşamak, gününü gün etmek ve hayatın tadını çıkarmak gibi anlamlara gelmektedir. Popüler kültüründe etkisiyle anlamı biraz değişmiş ve gerçek anlamından uzaklaşmıştır.

CARPE DİEM TÜRKÇESİ NEDİR?

Anı yaşamak olarak bilinen Carpe Diem aslında tam olarak Türkçe karşılığında "Günü Yakala" olarak çevirilmektedir. Anlam olarak tam bu karşılığı vermemektedir.

Orinijal anlamında ise biraz daha farklıdır;

'Günü yaşa; yarına mümkün olduğunca az güven.'

Burada asıl anlatılmak istenilen şey geleceği boşlamak değil, emin adımlarla inşa etmektir. Geleceği emin adımlarla inşa etmek için ise bugünden planlama yapmak ve çalışmak gerekmektedir. Bugünden başlayarak hemen harekete geçmek ve yaşamın her anını kıymetli hale getirmek olarak da söylenebilir. Öyle ki yarın insanları nelerin beklediği belirsizdir.