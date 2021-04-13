Çarıkballı yeterli içme suyuna kavuştu
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Çarıkballı yeterli içme suyuna kavuştu

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Çarıkballı yeterli içme suyuna kavuştu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesinde 6,5 kilometrelik içme suyu isale hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

Biriktirme deposuna bağlanan hat ile mahallenin su sıkıntısına son verildi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da mahalleyi ziyaret ederek yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e hizmetleri için teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yeterli içme suyu temini için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesinde 6,5 kilometre içme suyu isale hattı döşendi. Hat döşeme çalışmasının tamamlanmasının ardından prefabrik biriktirme deposuna bağlantısı yapıldı. Mahallenin su sorununa son veren çalışmanın ardından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, Çarıkballı'yı ziyaret etti. Tosun'a, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural da eşlik etti.

MASKİ'den Çarıkballı'da yoğun mesai

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Çarıkballı'nın su sorununu çözüme kavuşturmak için MASKİ Genel Müdürlüğünün yoğun mesai harcadığını ifade ederek, "Öncelikle çalışmanın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çarıkballı büyük bir mahallemiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

"Çarıkballı sakinleri olarak çok mutluyuz"

Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş, "Çalışmalardan çok memnunuz. Su sıkıntımız çözüldü. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çarıkballı sakinleri olarak çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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